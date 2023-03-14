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Сегодня, 08:59

Гвардиола — о матче с «Лейпцигом»: «Перед нашими болельщиками мы должны проявить себя»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Когда я увидел результаты жеребьевки, я сказал, что «Лейпциг» — действительно хорошая команда. «Наполи», «Реал», «Ливерпуль» — они тоже очень хороши — у каждой команды на этом этапе есть важные качества и сильные стороны. Перед нашими болельщиками мы должны проявить себя и победить. Неважно, сколько голов будет забито, нужно просто выиграть. Это то, что мы должны сделать», — цитирует пресс-служба «горожан» Гвардиолу.

Матч «Манчестер Сити» — «Лейпицг» пройдет сегодня, 14 марта. Начало встречи — 23.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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