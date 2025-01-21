Гвардиола: «Наши с Энрике семьи — близкие друзья, но я желаю, чтобы «ПСЖ» сыграл плохо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«У обеих команд осталось по два матча. Завтрашний матч очень важен для нас, но у нас есть ещё одна игра дома против «Брюгге». Я незнаю, сколько очков нам понадобится, чтобы пройти в плей-офф. Сейчас наступает самый сложный период сезона с точки зрения соперников

Мне нравится все, что связано с Луисом [Энрике] и с тем, как играет «Пари Сен-Жермен». Наши семьи — очень, очень близкие друзья. Я люблю их, думаю, они любят нас. У нас невероятная связь, и мы счастливы, когда видимся. От всего сердца я хочу, чтобы завтра «Пари Сен-Жермен» сыграл плохо, чтобы мы могли их обыграть, но это будет 95 минут, а потом отношения [с Луисом Энрике] останутся прежними»«, — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» на своем поле примет «Манчестер Сити» в среду, 22 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.