Гвардиола оценил игру Холанна в матче против «Севильи» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру нападающего команды Эрлина Холанна в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (4:0).

В прошедшей на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье встрече, 22-летний норвежец оформил дубль.

«Я думаю, что показатели Холанна на протяжении всей карьеры очень похожи на нынешние, — приводит слова Гвардиолы BBC. — У Эрлина невероятное голевое чутье. «Манчестер Сити» забил невероятное количество мячей, поэтому мы хотим продолжать в том же духе. В следующую субботу будет еще одна битва — против «Тоттенхэма». Так что, надеюсь, Холанн сможет продолжать забивать мячи».

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 3 очка и возглавил группу G. «Севилья» c 0 баллов замыкает турнирную таблицу.