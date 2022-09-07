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Лига чемпионов

7 сентября, 06:29

Гвардиола — о дубле Холанна в матче с «Севильей»: «У Эрлина невероятное голевое чутье»

Гвардиола оценил игру Холанна в матче против «Севильи» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру нападающего команды Эрлина Холанна в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (4:0).

В прошедшей на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье встрече, 22-летний норвежец оформил дубль.

«Я думаю, что показатели Холанна на протяжении всей карьеры очень похожи на нынешние, — приводит слова Гвардиолы BBC. — У Эрлина невероятное голевое чутье. «Манчестер Сити» забил невероятное количество мячей, поэтому мы хотим продолжать в том же духе. В следующую субботу будет еще одна битва — против «Тоттенхэма». Так что, надеюсь, Холанн сможет продолжать забивать мячи».

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 3 очка и возглавил группу G. «Севилья» c 0 баллов замыкает турнирную таблицу.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62725684
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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