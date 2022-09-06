Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 сентября, 07:10

Гвардиола ответил, выиграет ли «Ман Сити» ЛЧ: «Хотел бы историю, как у Севильи в ЛЕ»

Гвардиола ответил, выиграет ли «Манчестер Сити» Лигу чемпионов в этом сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, выиграют ли «горожане» Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Я не знаю, — приводит слова Гвардиолы Twitter журналиста Джека Гоэна. — Спорт всегда дает еще один шанс. Я бы хотел историю, как у «Севильи» в Лиге Европы».

По словам тренера, все зависит от работы клуба.

«Если мы будем недостаточно хороши, то вернемся домой и будем наказаны болельщиками и СМИ, а через некоторое время снова будем двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до поздних стадий, мы знаем, как это будет трудно», — сказал он.

Во вторник, 6 сентября, «Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://twitter.com/Jack_Gaughan/status/1566853742917570560
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
1
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Анчелотти: «Селтик» показывает классный футбол, «Реал» относится к нему с уважением»

Президент «ПСЖ»: «Новый формат ЛЧ показывает, что мы можем расти, не отдавая предпочтение клубам Суперлиги»