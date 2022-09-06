Гвардиола ответил, выиграет ли «Ман Сити» ЛЧ: «Хотел бы историю, как у Севильи в ЛЕ»

Гвардиола ответил, выиграет ли «Манчестер Сити» Лигу чемпионов в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, выиграют ли «горожане» Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Я не знаю, — приводит слова Гвардиолы Twitter журналиста Джека Гоэна. — Спорт всегда дает еще один шанс. Я бы хотел историю, как у «Севильи» в Лиге Европы».

По словам тренера, все зависит от работы клуба.

«Если мы будем недостаточно хороши, то вернемся домой и будем наказаны болельщиками и СМИ, а через некоторое время снова будем двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до поздних стадий, мы знаем, как это будет трудно», — сказал он.

Во вторник, 6 сентября, «Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.