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Сегодня, 09:11

Гвардиола об отсутствии замен против «Лейпцига»: «Я достаточно хорош, чтобы решать, что мне делать, а что нет»

Гвардиола ответил на вопрос, почему не воспользовался заменами в матче против «Лейпцига»
Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему не воспользовался ни одной заменой в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:1).

Это был первый случай с октября 2018 года, когда команда не провела ни одной замены в матче ЛЧ. Четыре года назад игру без замен провел «Манчестер Юнайтед» против «Ювентуса».

«Если у меня есть право сделать пять замен, то это не значит, что я должен их все использовать. Я достаточно хороший тренер, чтобы решать, что мне делать, а что нет.

Я был вполне доволен тем, что видел на поле, особенно в полузащите. Конечно, я думал о том, чтобы выпустить Фила [Фодена], но в итоге решил оставить все как есть, особенно это касается обороны.

Бернарду обеспечивал надежный контроль над серединой, и нам это было нужно», — сказал Гвардиола после матча.

Ответная игра состоится 14 марта в Манчестере. Начало— в 23.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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