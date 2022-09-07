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Лига чемпионов

7 сентября, 06:17

Гвардиола: «Когда «Севилья» играла лучше, «Ман Сити» забил второй мяч благодаря блестящему действию Фодена»

Гвардиола прокомментировал победу «Ман Сити» над «Севильей» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Севильей» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

«С точки зрения результата, я доволен, — приводит слова Гвардиолы BBC. — «Манчестер Сити» провел не очень хороший первый тайм, хотел атаковать слишком быстро. Когда «Севилья» играла лучше, «Манчестер Сити» забил второй мяч благодаря блестящему действию Фодена. После этого все стало просто».

Также тренер поделился мнением об игре полузащитника команды Фила Фодена.

«У Фодена есть невероятная черта. В последнее время Фил играет не так хорошо, как обычно, но он всегда делает свою работу, всегда бегает и всегда борется за команду. Я уверен, что сегодняшний гол и голевая передача помогут ему», — сказал он.

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 3 очка и возглавил группу G. «Севилья» c 0 баллов замыкает турнирную таблицу.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62725684
Хосеп Гвардиола
Футбол
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ФК Севилья
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