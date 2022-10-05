Гвардиола: «Копенгаген» хорошая команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть матч»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч с «Копенгагеном» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел матчи «Копенгагена» вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трех матчах возьмем девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы», — приводит слова Гвардиолы сайт УЕФА.
Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22.00 мск.
Английский клуб занимает первое место в группе G, набрав 6 очков в двух матчах. Датская команда находится на третьей позиции (1 очко).
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