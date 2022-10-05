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Лига чемпионов

Сегодня, 11:40

Гвардиола: «Копенгаген» хорошая команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть матч»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч с «Копенгагеном» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел матчи «Копенгагена» вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трех матчах возьмем девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы», — приводит слова Гвардиолы сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22.00 мск.

Английский клуб занимает первое место в группе G, набрав 6 очков в двух матчах. Датская команда находится на третьей позиции (1 очко).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
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