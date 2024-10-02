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Фонсека о поражении «Милана» от «Байера»: «Я недоволен результатом, но мы показали фантастическую игру»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Байера» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Этот матч понравился мне больше всего с тех пор, как я работаю в «Милане». Во втором тайме мы показали фантастическую игру, создали много моментов, но не смогли реализовать. Я расстроен результатом, но доволен тем, что мы сделали на поле», — приводит официальный сайт УЕФА слова Фонсеки.

«Милан» занимает 29-е место в таблице Лиги чемпионов, команда не набрала ни одного очка в двух матчах.

В следующем туре итальянская команда сыграет дома против «Брюгге».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Милан
Паулу Фонсека

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