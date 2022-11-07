Пиоли: «В плей-офф Лиги чемпионов не может быть легких соперников»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Красно-черные сыграют против «Тоттенхэма».

«Нас ждет сложный матч против сильного соперника под руководством отличного тренера, который хорошо нас знает. В плей-офф не может быть легких соперников. Мы будем делать все возможное. В матче с «Тоттенхэмом» постараемся сыграть уверенно и показать все свои лучшие качества. Конте отличный тренер, который много выигрывал. Он дает идентичность и отличный менталитет своей команде», — цитирует Tutto Mercato Пиоли.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14-15 марта 2023 года.