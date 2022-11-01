Пиоли: «Если «Зальцбург» будет ждать от нас такой же игры как с «Торино», то он будет разочарован»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
«Мы настроены атаковать и должны делать это качественно, компактно и сбалансировано. «Зальцбург» может быть опасен на контратаках, но мы должны играть в наш лучший футбол.
Если соперник будет ждать от нас такой же игры как с «Торино» (тогда «Милан» проиграл 1:2. Прим. «СЭ»), то они будут разочарованы», — сказал Пиоли перед матчем.
«Милан» и «Зальцбург» сыграют в среду 2 ноября. В случае ничьей «россонери» выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.
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