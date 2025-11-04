4 ноября, 23:42
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Айнтрахтом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:0).
Конте получил желтую карточку к добавленному к первому тайму время.
«Можно говорить все, что угодно. Если ты не забиваешь, ты не выигрываешь. «Айнтрахт» хорошо научился играть по итальянской системе катеначчо. Если бы мы так играли в Германии, там бы говорили о старомодном футболе... Мы пытаемся привнести в футбол больше европейского стиля. Обидно, что мы не забили, но я не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче», — приводит слова тренера сайт Джанлуки Ди Марцио.
«Наполи» набрал 4 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Следующий матч в турнире итальянская команда проведет 25 ноября дома против «Карабаха».
