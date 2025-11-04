Конте — о критике «Наполи»: «Если мы лидируем в Серии А, значит все не так уж плохо»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопросы на пресс-конференции перед матчем против «Айнтрахта» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Если нам удастся победить завтра, мы сможем вернуться на правильный путь в Лиге чемпионов. Мы знаем, что нам противостоит сильный соперник, но все соперники сильные на этом уровне. У нас есть амбиции конкурировать на европейской арене.

С начала сезона мы слышим много критики, но если мы лидируем в Серии А, значит все не так уж и плохо», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

