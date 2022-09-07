Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 сентября, 17:59

Спаллетти объяснил, почему считает Клоппа уникальным тренером

Руслан Минаев

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Для меня большая честь находиться рядом с таким тренером, как Клопп. Это уникальный персонаж и тренер, у которого есть философия, отличающая его от остальных в мире. Я постараюсь внимательно наблюдать на указания, которые он даст своей команде [во время матча]. Это тренер, у которого всегда есть чему поучиться», — цитирует Спаллетти пресс-служба неаполитанцев.

«Наполи» примет «Ливерпуль» в рамках группового турнира Лиги чемпионов сегодня, 7 сентября. Начало матча — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
Юрген Клопп
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кунде считает, что у «Барселоны» большие шансы на выход из группы ЛЧ

«Наполи» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов