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Лига чемпионов

Сегодня, 10:36

Спаллетти о матче против «Ливерпуля»: «Зрелище гарантировано!»

Спаллетти поделился мнением о предстоящем матче против «Ливерпуля»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«В следующей игре многое поставлено на карту, потому что «Ливерпуль» очень силен дома. Нам нужно атаковать и владеть мячом, чтобы усложнить им жизнь.

Если мы дадим им лишнее время, «Ливерпуль» будет чувствовать себя комфортно, а мы этого не хотим. Будет замечательно поехать туда [выйдя в плей-офф]. Зрелище гарантировано!» — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится 1 ноября.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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