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Лига чемпионов

Сегодня, 21:26

Спаллетти: «Рад, что нам не достался «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянская команда на этой стадии сыграет против немецкого «Айнтрахта».

«На этой стадии легких соперников не бывает, хоть я и рад, что нам не достался «ПСЖ».

«Айнтрахт» — действующие победители Лиги Европы, второго по величине турнира на континенте, и сейчас они переживают подъем. Конечно, играть против них будет нелегко», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Первая игра пройдет в Германии 21 февраля, ответный матч состоится в Италии 15 марта 2023 года.

 

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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