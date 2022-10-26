Спаллетти: «Победа над «Рейнджерс» важна для «Наполи», так как она даст нам 15 очков перед матчем с «Ливерпулем»

Сегодня, 15:30
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч с «Рейнджерс» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«В каждой гонке есть свои трудности. В игре с «Рейнджерс» мы постараемся вновь показать свою лучшую игру, хотя это будет непросто. Трудно сделать все идеально, потому что в Лиге чемпионов все происходит очень быстро. Победа очень важна для нас, потому что она даст нам 15 очков перед матчем с «Ливерпулем» и разницу мячей в нашу пользу, поэтому должны выиграть», — приводит слова Спаллетти сайт УЕФА.
Матч «Наполи» — «Рейнджерс» пройдет в среду, 26 октября. Начало — в 23.00 (мск).
Итальянский клуб занимает первое место в группе А, имея на счету 12 очков. На втором месте «Ливерпуль» (9 очков), на третьем — «Аякс» (3 очка), на четвертом — «Рейнджерс» (0 очков).
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