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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Ливерпуль» в хорошей форме. Последний матч не должен вводить нас в заблуждение. Я всегда стремлюсь владеть мячом. Нам надо будет показать невероятный футбол", — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.
«Наполи» лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков. «Ливерпуль» идет вторым с 12 очками.
Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится сегодня, 1 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
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