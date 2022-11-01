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Лига чемпионов

Сегодня, 11:23

Спаллетти — о матче с «Ливерпулем»: «Нам надо будет показать невероятный футбол»

Мария Гусева
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в хорошей форме. Последний матч не должен вводить нас в заблуждение. Я всегда стремлюсь владеть мячом. Нам надо будет показать невероятный футбол", — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков. «Ливерпуль» идет вторым с 12 очками.

Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится сегодня, 1 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
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ТБ 2.5

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2.02
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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