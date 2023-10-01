Эдди Хау — о матче с «ПСЖ» в ЛЧ: «Ньюкасл» полон решимости постараться добиться успеха»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о настрое команды в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он отметил, что у него есть мысли, как сдержать форварда французского клуба Килиана Мбаппе.

«Мы полны решимости постараться добиться успеха, и в одном я абсолютно уверен: атмосфера здесь будет такой замечательной, как никогда раньше. Мы с нетерпением ждем вызова от Мбаппе. Я уже начал подготовку к игре. Это будет серьезное испытание, но мы сможем его преодолеть. Мы находимся в хороших кондициях. В обороне мы очень хороши и можем забивать. В целом у нас очень хорошее настроение», — заявил Хау.

Матч между «Ньюкаслом» и «ПСЖ» пройдет 4 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

На старте Лиги чемпионов английская команда сыграла вничью с «Миланом» (0:0) и с 1 очком занимает 2-е место в группе F.