Эдди Хау: «Ньюкасл» безупречно держал штрафную в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не планировали обороняться глубоко. Игра в защите не всегда получалась, но штрафную мы держали безупречно. Понимаем, что способны расти и прибавлять. К следующей игре сможем подойти с позитивным настроем. Сандро Тонали проделал хорошую работу, для него это был очень эмоциональный матч. Он здорово сыграл в первом тайме и очень нам помог», — приводит слова Хау сайт УЕФА.

Полузащитник «сорок» Сандро Тонали в этом матче вышел на поле с первых минут. В летнее трансферное окно он перешел из «Милана» в «Ньюкасл».

Команды набрали по 1 очку в группе F. Следующий матч «Милан» проведет 4 октября на выезде с дортмундской «Боруссией», а «Ньюкасл» в этот же день примет «ПСЖ».