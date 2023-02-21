Главный тренер «Порту»: «За последние три месяца «Интер» проиграл всего однажды, что о многом говорит»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау оценил готовность команды к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Интер» — отличная команда, в составе которой множество качественных игроков. Наши соперники привыкли к постоянным испытаниям, поскольку играют в одной из сильнейших лиг мира. За последние три месяца «Интер» проиграл всего однажды, что о многом говорит. Мы знаем, на что они способны, но не забываем и о своих сильных сторонах. «Порту» — тоже великий клуб, мы не должны об этом забывать. Мы обязаны подходить к любой игре с уверенностью в себе», — приводит слова тренера A Bola.

В среду, 22 февраля, сыграют Интер и Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Начало матча запланировано на 23.00 по московскому времени.