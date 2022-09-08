Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

8 сентября, 06:21

Главный тренер «Порту» считает, что его команда незаслуженно проиграла

Виктория Кравченко

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау подвел итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

«Это была очень позитивная игра со стороны моих игроков. Мы смогли свести на нет всю скорость соперника. В первом тайме я слышал свист стадиона, потому что мы нейтрализовали все источники опасности, которые могли нам навредить.

Я думаю, что сегодняшний результат не отражает игру. Мы заслужили уехать отсюда с победой, ничья уже была бы плохим результатом, но в итоге мы проиграли», — цитирует Консейсау Eleven Sports.

13 сентября «Порту» сыграет с «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Брюгге» набрал 3 очка и лидирует в группе B вместе с «Атлетико», у которого тоже 3 очка. У «Байера» и «Порту» — 0.

 

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Порту
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Де Лигт после победы над «Интером» назвал, в чем главная сила «Баварии»

Нагельсманн признался, что ждет встречи с Левандовски