Главный тренер «Порту» считает, что его команда незаслуженно проиграла

8 сентября, 06:21
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау подвел итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).
«Это была очень позитивная игра со стороны моих игроков. Мы смогли свести на нет всю скорость соперника. В первом тайме я слышал свист стадиона, потому что мы нейтрализовали все источники опасности, которые могли нам навредить.
Я думаю, что сегодняшний результат не отражает игру. Мы заслужили уехать отсюда с победой, ничья уже была бы плохим результатом, но в итоге мы проиграли», — цитирует Консейсау Eleven Sports.
13 сентября «Порту» сыграет с «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Брюгге» набрал 3 очка и лидирует в группе B вместе с «Атлетико», у которого тоже 3 очка. У «Байера» и «Порту» — 0.