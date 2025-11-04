4 ноября, 06:51
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал серию «Баварии» из 15 побед подряд.
«Нам трудно выиграть два, три или четыре матча подряд. Пятнадцать матчей — это невероятно, в них есть много достоинств», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
«ПСЖ» примет «Баварию» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Парижане лидируют в турнирной таблице общего этапа (девять очков после трех матчей). «Бавария» тоже набрала девять очков и отстает по дополнительному показателю, занимая второе место.
