Энрике — о серии «Баварии» из 15 побед: «Нам трудно выиграть два, три или четыре матча подряд»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал серию «Баварии» из 15 побед подряд.

«Нам трудно выиграть два, три или четыре матча подряд. Пятнадцать матчей — это невероятно, в них есть много достоинств», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

«ПСЖ» примет «Баварию» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Парижане лидируют в турнирной таблице общего этапа (девять очков после трех матчей). «Бавария» тоже набрала девять очков и отстает по дополнительному показателю, занимая второе место.