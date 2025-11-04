Энрике: «Дембеле выйдет на поле в матче с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что нападающий Усман Дембеле достаточно здоров, чтобы сыграть в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Я никогда не рискую ни с одним игроком. Но Усман в хорошей форме, он провел все тренировки за последние две недели и принял участие в последних двух матчах. Его состояние улучшилось, и, конечно, завтра он выйдет на поле. Завтра мы решим, как долго (он будет играть)», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

28-летний француз Дембеле в сезоне-2025/26 в 8 матчах за «ПСЖ» забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. В начале сентября он получил травму подколенного сухожилия и пропустил семь матчей парижской команды.

«Бавария» примет «ПСЖ» 4 ноября. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.