Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье ответил на вопрос о том, считает ли он парижский клуб фаворитом Лиги чемпионов. По мнению 56-летнего француза, подобное заявление может принизнить достоинства конкурентов.

«Не думаю, что «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов, — приводит слова Гальтье RMC Sport. — Сказать об этом — значит принизить конкурентов. Каждый сезон 8 или 9 клубов верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов, но часто они не доходят до финала, так как случаются сюрпризы, невероятные сценарии. Но у нас есть стремление к победе«.

Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» сыграет с «Ювентусом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.