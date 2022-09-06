Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 сентября, 07:39

Гальтье: «Не думаю, что «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов. Сказать об этом — значит принизить конкурентов»

Гальтье не считает «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье ответил на вопрос о том, считает ли он парижский клуб фаворитом Лиги чемпионов. По мнению 56-летнего француза, подобное заявление может принизнить достоинства конкурентов.

«Не думаю, что «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов, — приводит слова Гальтье RMC Sport. — Сказать об этом — значит принизить конкурентов. Каждый сезон 8 или 9 клубов верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов, но часто они не доходят до финала, так как случаются сюрпризы, невероятные сценарии. Но у нас есть стремление к победе«.

Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» сыграет с «Ювентусом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/en-direct-psg-juve-j-1-toutes-les-infos-avant-le-retour-de-la-ligue-des-champions_LN-202209050205.html
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Кристоф Гальтье
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Президент «ПСЖ»: «Новый формат ЛЧ показывает, что мы можем расти, не отдавая предпочтение клубам Суперлиги»

Терзич о матче с «Копенгагеном»: «Я жду от них очень страстного футбола»