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Лига чемпионов

7 сентября, 07:49

Гальтье: «ПСЖ» никогда не побеждал «Ювентус». Тяжело менять ход истории»

Гальтье прокомментировал победу «ПСЖ» над «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Есть облегчение от такого результата, — приводит слова Гальтье RMC Sport. — С того момента, как мы пропустили, игра складывалась не в нашу пользу. Стоит отметить, что соперник силен в игре в штрафной площади. Мы провели очень хороший первый тайм, но после пропущенного мяча, мы буквально начали страдать. «ПСЖ» никогда не побеждал «Ювентус». Тяжело менять ход истории. Но победа в страданиях помогает команде расти».

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 0 баллов располагается на 3-й позиции.

Во 2-м туре 14 сентября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

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ФК Ювентус
Кристоф Гальтье
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