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Лига чемпионов

Сегодня, 19:40

Гальтье: «ПСЖ» может надеяться на победу над «Баварией», если сыграет, как в последние 25-30 минут»

Гальтье верит, что «ПСЖ» может пройти «Баварию» в Лиге чемпионов
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье верит, что команда может пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче парижане дома проиграли мюнхенскому клубу со счетом 0:1.

«Последние 25 минут матча вселяют надежду. Надеюсь, некоторые игроки восстановятся, и за три недели у них появится свежесть. Мы не вылетели и не прошли дальше, такова реальность. У меня большие надежды.

Ответный матч состоится через три недели. Если мы сможем сыграть так, как в последние 25-30 минут, то можем надеяться на победу над «Баварией». Победа в этом матче может привести либо к серии пенальти, либо к выходу в следующий раунд», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени. 

Источник: RMC Sport
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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