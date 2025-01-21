Энрике — об игре «ПСЖ» против «Манчестер Сити» Гвардиолы: «Особенный матч. Я встречусь с другом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это будет особенный матч из-за его значимости в рамках турнира, а также потому, что я встречусь с другом [Пепом Гвардиолой], с которым я играл и который прошел тренерскую школу в «Барселоне». У нас очень похожая философия игры, так что это должен быть хороший матч».

Наша цель — быть максимально эффективными в игре с мячом. Возможно, нам придется делиться мячом, возможно, мы будем играть на перехватах: посмотрим. Это игра, в которой нужно обязательно побеждать? Все игроки должны выкладываться на 100 процентов, я придерживаюсь такого подхода каждый день. Вы можете проигрывать матчи, но такова жизнь. Самое важное — быть преданным своему делу», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» на своем поле примет «Манчестер Сити» в среду, 22 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.