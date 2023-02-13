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Лига чемпионов

Сегодня, 20:04

Главный тренер «ПСЖ»: «Когда есть разочарование, оно должно выйти наружу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отказался назвать фаворита в их паре с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шансы 50 на 50. Это матч Лиги чемпионов. Мои игроки привыкли к таким большим встречам. К тому же у нас почти нет проблем с травмированными.

Когда есть разочарование, оно должно выйти наружу. Я шел по этому пути годами. Вы должны слушать футболистов, но они также должны слушать меня. Есть разочарование, которое порождает гнев. Мы пообщались и пришли к общему мнению. В команде нет напряженности", — приводит слова тренера RMC Sport.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.

ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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