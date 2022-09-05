Главный тренер «ПСЖ» ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом Лиги чемпионов

5 сентября, 23:31
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом Лиги чемпионов.
«Нет. Так сказать было бы некрасиво по отношению к конкурентам. Каждый год 8 или 9 команд верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов. Часто они не доходят до конца дистанции, случаются сюрпризы, невероятные сценарии. Конечно, мы стремимся к победе в Лиге чемпионов. Но я не думаю, что мы фавориты», — цитирует тренера L'Equipe.
Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» сыграет против «Ювентуса» на своем поле в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.