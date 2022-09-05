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Лига чемпионов

5 сентября, 23:31

Главный тренер «ПСЖ» ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом Лиги чемпионов.

«Нет. Так сказать было бы некрасиво по отношению к конкурентам. Каждый год 8 или 9 команд верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов. Часто они не доходят до конца дистанции, случаются сюрпризы, невероятные сценарии. Конечно, мы стремимся к победе в Лиге чемпионов. Но я не думаю, что мы фавориты», — цитирует тренера L'Equipe.

Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» сыграет против «Ювентуса» на своем поле в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Кристоф Гальтье
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