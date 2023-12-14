Луис Энрике о втором месте «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов: «Никому не захочется попасть на нас в плей-офф»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и выход своей команды в плей-офф турнира.

«Мы создаем много моментов, всегда хотим атаковать. У нас было 4-5 явных моментов сегодня. Уверен, что к февралю «ПСЖ» станет еще сильнее. Без сомнений, мы прогрессируем. Команда пока только в самом начале своего создания. Мне нравится настрой футболистов и их желание биться.

Мы все еще живы. Никому не захочется попасть на нас в 1/8 финала, пусть мы и заняли второе место в своей группе. Ближе к концу матча я крикнул своим футболистам: «Играйте на победу, но не сильно рискуйте». Я доволен нашим прогрессом, но, конечно, хотелось стать первыми», — приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике.

«ПСЖ» занял второе место в группе F с 8 очками. Парижане опередили ставший третьим «Милан» по дополнительным показателям.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.