Алонсо: «Мы очень довольны тем, как справляется Мбаппе»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал, что в команде очень довольны нападающим Килианом Мбаппе.

«Мы очень довольны тем, как справляется Килиан. Он принимал отличные решения в голевых ситуациях и был очень вовлечен», — цитирует испанского тренера AP.

В сезоне-2025/26 26-летний француз в 11 матчах забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Реал» примет «Ювентус» 22 октября. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.