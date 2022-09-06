Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 сентября, 08:17

Анчелотти: «Я не удивлен, что «Реал» вновь не считают фаворитом Лиги чемпионов»

Анчелотти не удивлен, что «Реал» не считают фаворитом Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал то, что мадридский клуб не считают фаворитом Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. По мнению 63-летнего итальянца, это хороший знак.

«Я не удивлен, что «Реал» вновь не считают фаворитом Лиги чемпионов, — приводит слова Анчелотти Goal. — Я вижу в этом хороший знак. В прошлом сезоне нам давали еще меньше шансов на победу. Но в этом году мы стали сильнее. Думаю, в этом розыгрыше все будет так же, как и в прошлый раз, — мы будем бороться до конца и, я надеюсь, сможем конкурировать до самого финала».

Во вторник, 6 сентября, «Реал» сыграет с «Селтиком» в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, обыграв финале «Ливерпуль» (1:0).

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
ФК Селтик
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Терзич о матче с «Копенгагеном»: «Я жду от них очень страстного футбола»

Тухель ждет эмоционального футбола в матче с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов