Анчелотти: «Я не удивлен, что «Реал» вновь не считают фаворитом Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал то, что мадридский клуб не считают фаворитом Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. По мнению 63-летнего итальянца, это хороший знак.

«Я не удивлен, что «Реал» вновь не считают фаворитом Лиги чемпионов, — приводит слова Анчелотти Goal. — Я вижу в этом хороший знак. В прошлом сезоне нам давали еще меньше шансов на победу. Но в этом году мы стали сильнее. Думаю, в этом розыгрыше все будет так же, как и в прошлый раз, — мы будем бороться до конца и, я надеюсь, сможем конкурировать до самого финала».

Во вторник, 6 сентября, «Реал» сыграет с «Селтиком» в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, обыграв финале «Ливерпуль» (1:0).