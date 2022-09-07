Анчелотти: «Кроос провел отличную игру против «Селтика». Он, как всегда, был великолепен»

Анчелотти оценил игру Крооса в матче против «Селтика» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника команды Тони Крооса в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».

Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Кроос провел отличную игру против «Селтика», — приводит слова Анчелотти AS. — Тони очень хорошо владел мячом. Он, как всегда, был великолепен, и его уровень всегда очень высок».

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Селтик» с 0 баллов располагается на 4-й, последней позиции.