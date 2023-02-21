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Лига чемпионов

Сегодня, 14:14

Анчелотти: «Винисиус так же хорош как Мбаппе, Холанн, Педри и Гави»

Анчелотти поделился мнением о Винисиусе
Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о вингере клуба Винисиусе Жуниоре.

«Винисиусу нравится играть в футбол в любом месте, но в таком особенном [как «Энфилд] — тем более.

Наблюдать за его игрой одно удовольствие, но не только для фанатов «Реала», но и для всех любителей футбола.

Он очень хорош — как Педри, Гави, Мбаппе, Холанн. Наблюдать за игроками такого уровня всегда приятно», — сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем против «Ливерпуля».

В этом сезоне на счету 22-летнего бразильца 34 матча, 16 голов и 8 результативных передач.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня 21 февраля в Ливерпуле, начало — в 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
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