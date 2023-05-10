Анчелотти: «Мне понравилось, как мы проявили себя в обороне — игра была интересной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итог первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1).

«Это была интересная игра. Нам было трудно в первом тайме, но второй тайм прошел намного лучше. Мы хорошо контролировали игру — владели мячом в обороне и создавали трудности [оппоненту], когда включались в игру.

В обороне мы проявили себя хорошо. Рюдигер был хорош против Холанна, а полузащита контролировала ситуацию. Игра была неплохой, и мы довольны. У нас хорошая мотивация на следующий матч», — сказал Анчелотти после игры.

Ответная игра пройдут 17 мая в Манчестере и начнется в 22.00 мск.