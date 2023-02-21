Анчелотти: «Что больше всего беспокоит «Ливерпуль»? «Реал». И наоборот»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня прекрасные воспоминания [от игры на «Энфилде"]. Это было во время пандемии, но это было хорошее время. Всегда приятно вернуться на отличный стадион с невероятной атмосферой. Мы надеемся сделать все, что в наших силах.

Что больше всего беспокоит «Ливерпуль»? Я бы сказал «Реал». Я не могу назвать конкретных имен — Мадрид беспокоит Ливерпуль, а Ливерпуль беспокоит Мадрид.

[О шансах на победу в ЛЧ]. Сегодня у нас их больше, чем вчера. Было больше оценок того, сможет ли «Реал» выиграть ЛЧ в этом год, чем в прошлом», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, в Ливерпуле, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.