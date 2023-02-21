Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:19

Анчелотти: «Что больше всего беспокоит «Ливерпуль»? «Реал». И наоборот»

Анчелотти прокомментировал предстоящий матч против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня прекрасные воспоминания [от игры на «Энфилде"]. Это было во время пандемии, но это было хорошее время. Всегда приятно вернуться на отличный стадион с невероятной атмосферой. Мы надеемся сделать все, что в наших силах.

Что больше всего беспокоит «Ливерпуль»? Я бы сказал «Реал». Я не могу назвать конкретных имен — Мадрид беспокоит Ливерпуль, а Ливерпуль беспокоит Мадрид.

[О шансах на победу в ЛЧ]. Сегодня у нас их больше, чем вчера. Было больше оценок того, сможет ли «Реал» выиграть ЛЧ в этом год, чем в прошлом», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, в Ливерпуле, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Модрич: «Реал» недавно уже побеждал «Ливерпуль» на «Энфилде». Надеемся повторить это»
Анчелотти не придется уходить на пенсию. Карло нашел ключик к Вальверде, и тот стал звездой «Реала»
Анчелотти: «Клопп — приятный человек. Мы часто переписывались во время пандемии»
Гакпо: «Хочу доказать, что способен показывать хороший уровень в Лиге чемпионов»
Адейеми из-за травмы пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси»
Клопп: «Надеюсь, те идиоты, которые оскорбляют Винисиуса, когда-нибудь осознают, как они были неправы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модрич: «Реал» недавно уже побеждал «Ливерпуль» на «Энфилде». Надеемся повторить это»