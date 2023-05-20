Анчелотти — об игре Бензема в полуфинале ЛЧ: «Нет смысла сомневаться в нем. Он остается легендой «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов, а также прокомментировал игру форварда Карима Бензема.

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, разгромив «Реал» в ответном матче со счетом 4:0.

«Очевидно, что вылет причиняет нам больше, но мы не должны забывать, что это был полуфинал. Мы были близки к тому, чтобы сыграть в еще одном финале, нам больно, но иногда ты сталкиваешься с командой, которая играет лучше. Мы должны смотреть на следующую Лигу чемпионов. Нет смысла сомневаться в Бензема. Плохой матч был не только у него. И он по-прежнему является легендой этого клуба. В среду вся команда играла плохо, а не только Карим», — приводит слова Анчелотти AS.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Матч пройдет в Стамбуле и состоится 10 июня, начало — 22.00 мск.