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Лига чемпионов

Сегодня, 21:38

Анчелотти: «Реал» царствует в Лиге Чемпионов, и мы постараемся внести свой вклад, выиграв еще один кубок»

Анчелотти высказался об ответной игре с «Челси» в 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответном четвертьфинальном матче против «Челси» в Лиге чемпионов.

«Мы в порядке, мотивированы, как и всегда. Нас ждет важный матч в очень важном соревновании. Мы думаем о том, что надо провести идеальный матч. За 90 минут может произойти что угодно. Мы будем готовы сыграть как можно лучше. В этом клубе четко доносится, что нужно делать: всегда побеждать. Биться до конца и отдавать все силы. Если мы снова выйдем в полуфинал, значит, хорошо потрудились.

История говорит о том, что «Реал» — король этого турнира, и мы лишь малая часть этого клуба. Этот клуб царствует в Лиге чемпионов, выиграл 14 кубков, и мы тоже постараемся внести свой вклад, одержав еще одну победу», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридцев.

Первая игра 1/4 финала лиги Чемпионов состоялась в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Второй матч «Челси» — «Реал» пройдет 18 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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