Ван Бронкхорст — о матче с «Наполи»: «Будем делать все возможное для победы»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи».

«У нас был сложный период. Лучший способ выйти из него — получить хороший результат. Нам противостоит сильная команда, и мы должны выложиться по максимуму. «Наполи» — худший вариант в нашем непростом положении. Они выиграли 11 игр подряд, но мы это уже знаем. Мы будем делать все возможное для победы», — цитирует Tutto Mercato тренера.

Матч «Наполи» — «Рейнджерс» пройдет завтра, 26 октября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.