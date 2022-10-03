Ван Бронкхорст — о матче против «Ливерпуля» в ЛЧ: «Нам предстоит встреча с очень сильной командой»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы знаем, что нам предстоит встреча с очень сильной командой. Мы приезжаем на «Энфилд», чтобы добиться результатов, это наша цель. Это будет очень сложно, потому что за последние 5 лет они сыграли 3 финала Лиги чемпионов и по-прежнему являются одной из лучших команд Европы. Это, наверное, самая сильная команда, с которой мы сталкивались», — приводит слова тренера Tutto Mercato.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» не набрали очков и занимают 4-е место в турнирной таблице группы А. «Ливерпуль» располагается на 2-м месте с 3 очками.

Матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» пройдет 4 октября в 22.00 по московскому времени.