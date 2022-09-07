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Лига чемпионов

7 сентября, 09:53

Лопетеги: «У «Севильи» трудный период. Мы должны стиснуть зубы и изменить ситуацию»

Главный тренер «Севильи» Лопетеги заявил, что у команды трудный период
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

«Манчестер Сити» заслужил победу, но во время игры у «Севильи» были свои опасные моменты, — приводит слова Лопетеги AFP. — В начале второго тайма нам удалось доставить им больше проблем, но именно тогда мы вновь пропустили, и от этого гола было трудно оправиться».

Тренер отметил, что команда переживает трудный период.

«Сейчас у «Севильи» трудный период, из которого необходимо выйти как можно скорее. Мы не там, где хотели бы быть по многим причинам. Но впереди еще много игр в ла лиге и Лиге чемпионов. Мы должны стиснуть зубы и изменить ситуацию. Чтобы это сделать, команда должна объединиться. Нет никакого волшебного ингредиента, ничего особенного. Но чем хуже ситуация, тем сильнее я себя чувствую», — сказал он.

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» c 0 баллов замыкает турнирную таблицу группу G. «Манчестер Сити» набрал 3 очка и занимает первое место.

В ла лиге подопечные Лопетеги имеют 1 балл после 4-х туров и располагаются на 17-й позиции.

Хулен Лопетеги
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