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Лига чемпионов

6 сентября, 13:15

Лопетеги: «Я считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»

Мария Гусева

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Да, я считаю Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Об этом сложно судить, но насколько я вижу, он сохранял стабильность и прогрессировал со всеми своими командами. Когда вы остаетесь без легких и сердца, надо восстанавливаться и бороться снова», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

«Севилья» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет 6 сентября в 22.00 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола
Хулен Лопетеги
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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