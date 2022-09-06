Лопетеги: «Я считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Да, я считаю Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Об этом сложно судить, но насколько я вижу, он сохранял стабильность и прогрессировал со всеми своими командами. Когда вы остаетесь без легких и сердца, надо восстанавливаться и бороться снова», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

«Севилья» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет 6 сентября в 22.00 по московскому времени.