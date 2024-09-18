Главный тренер «Штутгарта» Хенесс: «Мы можем гордиться своей игрой против «Реала»

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы хотели быть смелыми, показать свое мужество и придерживаться того, как мы обычно играем в Германии. Конечно, разочарованы результатом, но мы можем им гордиться. «Реал» забил гол, когда мы действительно верили, что контролируем игру. «Штутгарт» хорошо владел мячом. Мы внесли свой вклад в то, чтобы сделать этот вечер незабываемым. Я напомнил своим игрокам о том, чего мы хотели добиться, и почти все, к чему мы стремились, было достигнуто. С другой стороны, мы были так близки к победе. Мы приобрели здесь огромный опыт и будем использовать его в ближайших матчах», — цитирует Хенесса УЕФА.

«Штутгарт» следующий матч в Лиге чемпионов проведет проведет 1 октября против «Спарты» (Прага).