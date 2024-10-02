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Сегодня, 03:47

Вайсс о поражении «Слована» от «Манчестер Сити»: «Мы сыграли против сильнейшей команды в мире, не стоило ожидать иного»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы сыграли против лучшей команды из тех, что я когда-либо видел. Не стоило ожидать чего-то иного. «Манчестер Сити» — сильнейшая команда в мире. Да, я мог бы выставить более оборонительную тактику, но мы решили сыграть так, как сыграли — ради тех, кто вывел нас в Лигу чемпионов.
Это большой опыт для нас. Мы встретились с фантастическим соперником. Каждый тренер верит в чудо, но качество игры «Манчестер Сити» не позволило этому случиться», — приводит официальный сайт УЕФА слова Вайсса.

«Слован» занимает предпоследнее, 35-е место в таблице Лиги чемпионов. В следующем туре словацкая команда сыграет на выезде против «Жироны».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Слован

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