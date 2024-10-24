Главный тренер «Спарты» доволен игрой команды в первом тайме матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спарты» Ларс Фрийс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Во втором тайме нам было очень тяжело после второго пропущенного мяча. Но я довоелн, как мы сыграли в первом тайме. Это лучшая команда в мире с лучшими игроками. У нас были полумоменты, на которые я надеялся, но мы не воспользовались ими», — цитирует пресс-служба УЕФА Фрийса.

«Манчестер Сити» с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Спарта» располагается на 21-й строчке — 4 очка.