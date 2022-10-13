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Лига чемпионов

Сегодня, 08:18

Главный тренер «Спортинга» Аморим рассказал, что решило исход игры с «Марселем»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился мнением по поводу матча группового турнира с «Марселем» (1:4). Он считает, что пенальти и удаление решило исход игры.

«Мы еще не обсуждали игру. Мы начали матч не так хорошо, как в Марселе, но соперник также не представлял для нас никакой опасности, хотя и владел мячом, как и в других матчах. Постепенно мы наращивали преимущество, но пенальти и удаление сильно повлияло на ход игры. Это все усложнило», — цитирует Аморима TVI.

После трех туров группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка. «Спортинг» располагается на промежуточном 1-м месте с 6 очками.

ФК Марсель
ФК Спортинг (Лиссабон)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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