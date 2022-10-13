Главный тренер «Спортинга» Аморим рассказал, что решило исход игры с «Марселем»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился мнением по поводу матча группового турнира с «Марселем» (1:4). Он считает, что пенальти и удаление решило исход игры.

«Мы еще не обсуждали игру. Мы начали матч не так хорошо, как в Марселе, но соперник также не представлял для нас никакой опасности, хотя и владел мячом, как и в других матчах. Постепенно мы наращивали преимущество, но пенальти и удаление сильно повлияло на ход игры. Это все усложнило», — цитирует Аморима TVI.