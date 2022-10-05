Сегодня, 07:35
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Айнтрахтом» (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Хороший матч. Мы играли интенсивно, но не смогли забить. Нужно лучше реализовывать моменты. У нас было много возможностей. Играть на выезде в такой атмосфере очень непросто, считаю, что мои игроки хорошо с этим справились», — приводит слова Конте сайт УЕФА.
«Тоттенхэм» занимает второе место в группе D Лиги чемпионов, набрав 4 очка в трех матчах. «Айнтрахт» находится на третьем месте (4 очка).
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