Главный тренер «Тоттенхэма» Франк: «Мы еще учимся играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал ничью с «Монако» (0:0) в гостевом матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы еще учимся играть в Лиге чемпионов, и каждая игра здесь сложна, особенно выездные матчи против хорошего «Монако». Справедливости ради стоит сказать, что в прошлом году мы финишировали 17-ми в АПЛ и попали в Лигу чемпионов, так что мы продвигаемся вперед шаг за шагом. И это не самое худшее, что можно сделать в неудачный день, набрав очко и не пропустив», — сказал датский специалист на пресс-конференции.

«Тоттенхэм», набрав в трех матчах пять очков, занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. 4 ноября он дома сыграет с «Копенгагеном».