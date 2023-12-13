Главный тренер «Униона» Бьелица: «Мы можем гордиться тем, что показали в матче против «Реала»

Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица поделился мнением о матче заключительного группового турнира Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).

«Реал» заставляет вас много бегать. Они умеют загонять так, что ты остаешься ни с чем, но это случается и с более сильными командами, чем «Унион». Мы показали, что не так уж далеки от их уровня. Несмотря на поражение, мы были очень близки к тому, чтобы победить. Теперь нам придется полностью сосредоточиться на бундеслиге, но игра против таких соперников должна нам помочь. Мы можем гордиться тем, что показали», — приводит официальный сайт УЕФА слова тренера.

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C. «Наполи» стал вторым с 10 очками. «Брага» (4) расположилась на третьей позиции, а «Унион» (2) замкнул таблицу.

В чемпионате Германии команда Бьелицы занимает 15-е место, набрав 10 баллов за 13 туров.