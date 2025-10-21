Главный тренер «Вильярреала» Гарсия Тораль: «Мы надеемся, что голевая серия Холанна закончится»

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» выразил надежду, что голевая серия нападающего Эрлина Холанна закончится.

«Мы надеемся, что его голевая серия закончится. Если я скажу, что он лучший игрок под номером девять, я ничего вам не скажу. Но мы хотим играть против лучших, и это помогает нам расти. Это то, к чему мы должны стремиться. Мы постараемся не позволять ему часто касаться мяча, но мы знаем, что даже тогда он забьет, и это усложнит задачу. Мы надеемся, что он закончит матч без забитых мячей», — цитирует испанского тренера AP.

25-летний норвежец в сезоне-2025/26 в 10 матчах забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Вильярреал» примет «Манчестер Сити» 21 октября. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.